VILLAGGIO DI NATALE A CARAMANICO TERME, DAL 18 NOVEMBRE AL 7 GENNAIO

CARAMANICO TERME – Scenografie, attrazioni, spettacoli e tante novità saranno la cornice perfetta per la quarta edizione del Villaggio di Natale a Caramanico Terme (Pescara).

Tutti i weekend e festivi, dal 18 novembre al 7 gennaio, lungo le strade del borgo verrà messa in scena la magia del Natale… ci si potrà divertire con le giostre e ballare con gli elfi, fare una foto ricordo con Babbo Natale in persona, giocare a tombola, fare un giro in trenino, gustare prodotti tipici, regalarsi un oggettino realizzato a mano.

Nuove attrazioni, pattinaggio sul ghiaccio vero e tanto altro ancora.

Inoltre, tutti i venerdì e nei weekend, ti aspettano: Visite al Centro Storico, Escursioni, Ciaspolate e tante altre Attività nel Parco Nazionale della Maiella per tutta la famiglia, il Parco Avventura e le Escursioni a Cavallo.