VILLAGGIO STUDI DI FOSSACESIA: SCATTA IL DIVIETO DI SOSTA PER LE AUTO DEI GENITORI

FOSSACESIA – Scatta il divieto di sosta, e non di fermata, su tutto il piazzale antistante il Villaggio degli Studi, con accesso dal Viale San Giovanni in Venere.

È stato disposto, con ordinanza del Comando della Polizia Locale di Fossacesia (Chieti), su indirizzo contenuto nella deliberazione della Giunta comunale del 21 novembre scorso, il divieto di sosta, dal lunedì al venerdì di ogni settimana, su tutto il piazzale antistante i cancelli d’ingresso del plesso scolastico. Il divieto è valido solo per la sosta, che sarà consentita solo ai mezzi autorizzati di soccorso e per gli interventi urgenti.

“Il provvedimento si è reso necessario per garantire la sicurezza dei ragazzi che devono accedere o lasciare le aule scolastiche, ma anche per evitare pericolose congestioni del traffico su viale San Giovanni in Venere- spiegano in una nota l’assessore alla Viabilità Umberto Petrosemolo e la delegata alla Pubblica Istruzione Ester Di Filippo – La chiusura dei cancelli d’ingresso all’interno dell’area del Villaggio degli Studi alle auto private è stata disposta dalla dirigenza scolastica e quindi, dopo una serie di incontri con le rappresentanze scolastiche e dei genitori, tenuto conto pure che gli scuolabus che raggiungono il Villaggio utilizzano come area di manovra anche il piazzale esterno alla scuola, con la Polizia Locale abbiamo dovuto trovare un’altra soluzione, che da una parte permettesse ai genitori di poter accompagnare in auto i propri figli e di fermarsi, vicino al cancello, il tempo necessario per consentire loro l’ingresso o l’uscita dalla scuola”.

L’Amministrazione Comunale ha provveduto, in questi giorni, ad automatizzare il cancello d’ingresso già esistente nell’ area interna al Villaggio degli Studi.