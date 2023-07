VILLALAGO: ORSA AMARENA CON I CUCCIOLI SOTTO CILIEGIO, SINDACO CHIUDE STRADA. COMPLIMENTI DELL’OIP

L’AQUILA – Domenica scorsa l’orsa Amarena e i suoi due cuccioli hanno passato l’intera giornata sotto un ciliegio a Villalago, nel parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, per rifocillarsi della sua golosa frutta. In conseguenza, il sindaco di Villalago, Fernando Gatta, ha chiuso al traffico la strada a 5 metri all’albero, lasciando l’accesso solo ai residenti e ai mezzi di servizio autorizzati.

Commenta Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa): “Il sindaco di Villalago ha dimostrato sensibilità e buonsenso chiudendo l’accesso alla strada accanto al ciliegio evitando così l’assedio ai plantigradi da parte di turisti, escursionisti e curiosi. Al direttore del Parco, Luciano Sammarone, il sindaco ha persino riferito che fotografi sono entrati negli orti, nei cortili e nelle pertinenze delle abitazioni per fare foto agli orsi”.

L’Oipa plaude dunque “alla gestione illuminata del Parco nazionale d’Abruzzo e Molise, tanto più in questi tempi bui per gli orsi del Trentino noti alle cronache locali, nazionali e internazionali e sottolinea come tutti, compresa la Provincia autonoma di Trento presieduta da Maurizio Fugatti, dovrebbe prendere esempio dalla corretta gestione della fauna selvatica attuata dal Pnalm. Qui, il movimento degli escursionisti è regolamentato: nelle zone di riserva integrale e di riserva generale è vietato uscire dai sentieri. In alcune aree si può andare liberamente, anche con il cane (al guinzaglio), o il con il cavallo o in bici, ma in altre no. E nella “zona A” ci si può muovere solo a piedi, sui sentieri e senza cani. In questa zona non entrano né equini né mezzi di alcun tipo, incluse le mountain bike”.