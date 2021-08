VILLALAGO, ORSO JUAN CARRITO SI RIFUGIA IN UNA GROTTA. PARCO: “E’ IN BUONE CONDIZIONI DI SALUTE”

L’AQUILA – È in buone condizioni l’orso marsicano Juan Carrito che si era rifugiato in una grotta nei pressi del chiosco di “Prato Nevoso” nel comune di Villalago (L’Aquila).

A renderlo noto è il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise che su Facebook precisa: “Ci sembra doveroso dover smentire le notizie che si stanno rincorrendo, da alcune ore, su alcuni quotidiani on line circa un malore che avrebbe colto l’orso Juan Carrito”.

“L’orso – viene spiegato – si era rifugiato in una grotta dove è stato avvistato da alcuni turisti che hanno allertato i Carabinieri Forestali di Scanno, i quali, a loro volta, hanno chiamato il veterinario del Parco per valutare sul posto la fattibilità della cattura per sostituire il radiocollare. La squadra di cattura è intervenuta, ha svolto tutte le operazioni previste dal protocollo, compresi i prelievi ematici, sostituito il radiocollare e rilasciato l’animale che si è allontanato. I campioni ematici, come sempre, sono stati inviati allo Zooprofilattico di Teramo per capire le condizioni generali dell’orso. Questa mattina i biologici del Parco sono tornati in zona, come di routine, per monitorare l’orso rilevando il buono stato di salute”.

“È sempre più difficile fare una comunicazione di qualità se bisogna rincorrere le notizie. Ricordiamo a tutti che uno dei compiti principali del Parco è la tutela di questo meraviglioso plantigrado e la stessa passa anche attraverso un’informazione puntuale e corretta”.