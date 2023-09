VILLALAGO, ”UNA FORESTA PER AMARENA”: RACCOLTA FONDI PER FRUTTETI DEDICATI ALL’ORSA

VILLALAGO – Dopo la morte dell’orsa Amarena uccisa a San Benedetto dei Marsi (L’Aquila) alcuni gruppi di animalisti hanno attivato una raccolta fondi sui social per la realizzare una piantagione di alberi da frutto.

Il gruppo Facebook “Le Montagne dell’Orso” in collaborazione con il comitato “Una Foresta per Amarena” intendono acquistare e piantumare, alberi da frutto come pereti, meleti, ciliegi, cespugli di more e sorbo.

“Verrà istituita una giornata simbolo, nel ricordo della povera mamma orsa – scrivono in una nota – barbaramente uccisa la sera del 31 agosto e per la piantagione e la realizzazione del progetto”. Il gruppo, in collaborazione con il comitato, ha richiesto per mezzo mail il patrocinio gratuito al comune di Villalago, per la concessione gratuita dei terreni a scopo realizzativo dell’iniziativa.