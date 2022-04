VILLAMAGNA: ARROSTICINO GIGANTE AL POSTO DELLA BANDIERINA IN CAMPO DI CALCIO

CHIETI – Si sta meritando la ribalta delle cronache l’originalissima bandierina di un campo di calcio di Villamagna, in provincia di Chieti: un grande arrosticino+.

A postarla e renderla virale la pagina Facebook Abruzzo Calcio Ignorante.

A pubblicarla anche Il Fatto quotidiano che commenta: “Non servirebbe commento, perché l’arte spesso non merita commento, se vera e autentica. Sappiate che a noi ha preso una violentissima sindrome di Stendhal nel vedere che sul campo di Villamagna, in provincia di Chieti, all’altezza del corner non c’è la tradizionale bandierina, no…c’è un arrosticino gigante, finto purtroppo. Com’è arrivato lì l’arrosticino? Pare sia “bottino” preso d una fiera lì vicino…ma non ci sottilizziamo, l’arte è arte…o vogliamo fare la morale a Caravaggio?”