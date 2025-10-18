VILLAMAGNA: BIMBA DI UN ANNO USTIONATA DALL’ACQUA BOLLENTE

VILLAMAGNA – Incidente domestico a Villamagna, in provincia di Chieti, dove una bimba di un anno è rimasta ustionata con acqua bollente al collo al torace e all’inguine, riportando ustioni di terzo grado.

Una volta scattato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno stabilizzato e sedato la bimba trasferita poi in elisoccorso all’ospedale civile di Pescara e poi ancora al Centro Grandi Ustionati pediatrico all’ospedale Santobono di Napoli.