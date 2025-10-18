VILLAMAGNA: BIMBA DI UN ANNO USTIONATA DALL’ACQUA BOLLENTE

18 Ottobre 2025 14:09

Chieti - Cronaca

VILLAMAGNA – Incidente domestico a Villamagna, in provincia di Chieti, dove una bimba di un anno è rimasta ustionata con acqua bollente al collo al torace e all’inguine, riportando ustioni di terzo grado.





Una volta scattato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno stabilizzato e sedato la bimba trasferita poi in elisoccorso all’ospedale civile di Pescara e poi ancora al Centro Grandi Ustionati pediatrico all’ospedale Santobono di Napoli.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. VILLAMAGNA: BIMBA DI UN ANNO USTIONATA DALL’ACQUA BOLLENTE
    VILLAMAGNA - Incidente domestico a Villamagna, in provincia di Chieti, dove una bimba di un anno è rimasta ustionata con acqua bollente al collo al t...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: