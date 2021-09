VILLAMAGNA, IN ARRIVO LA 24ESIMA EDIZIONE DEL TROFEO DEI VIGNETI: IL PROGRAMMA

A Villamagna in arrivo la 24°edizione del Trofeo dei Vigneti

VILLAMAGNA – Domenica 5 settembre, Villamagna si appresta ad essere pacificamente invasa dai praticanti e dagli appassionati di podismo in occasione della 24°edizione del Trofeo dei Vigneti.

Dopo alcune piccole interruzioni, questa competizione continua a crescere come ha fatto negli anni passati con forza ed entusiasmo per merito degli organizzatori dell’US Acli Marathon Chieti, della Pro loco che danno ancora una volta a Villamagna la possibilità di ospitare una manifestazione di grande pregio dedicata al binomio vino – corsa podistica su strada, valevole come terzo appuntamento 2021 del circuito Corrilabruzzo e settimo in seno al Corrimaster Fidal.

Dal centro cittadino, i podisti percorreranno le campagne attorno Villamagna, le strade che costeggiano vigneti curati con passione e sapienza per portare a termine due giri di 5,5 chilometri cadauno per la competitiva (con due ristori ad ogni giro) e soltanto un giro di 5,5 chilometri per la “Passeggiata della Salute” non competitiva. Il programma sarà arricchito dalle gare per pulcini (500 metri), ragazzi (1000 metri) ed esordienti (2000 metri).

Renato Sisofo, sindaco di Villamagna: “Sono un podista, ho fatto diverse maratone e mezze maratone, attualmente continuo ad allenarmi fino ai 10 chilometri ma dedico una parte del mio tempo anche alla mountain bike. Metto entusiasmo su qualsiasi cosa faccio sia nel volontariato che nello sport. Villamagna deve risorgere a livello sportivo dopo la pandemia e ben venga il gradito ritorno del Trofeo dei Vigneti. Ringrazio tutti i partecipanti e gli organizzatori per il loro rinnovato impegno nel riproporre questa prestigiosa manifestazione che riesce a coniugare sport e promozione del territorio e delle nostre eccellenze enogastronomiche”.

Pietro Perrucci, responsabile dell’organizzazione: “A tutti gli atleti partecipanti porgo i miei saluti a nome di tutta l’US Acli Marathon Chieti augurando di divertirsi e in un contesto accogliente con spirito di amicizia. Grazie al Comune e alla Pro loco per avermi sostenuto nel progetto di ripartire con questa 24°edizione del Trofeo dei Vigneti”.

IL PROGRAMMA

Ore 8, Ritrovo degli atleti e ritiro pettorali in piazza IV Novembre.

Ore 9, Partenze pulcini, ragazzi ed esordienti.

Ore 10, Partenza gara competitiva. In coda partenza della non competitiva ( “Passeggiata della salute”).

Ore 11:30, Inizio delle cerimonie di premiazione degli atleti

Pietro Perrucci e il sindaco di Villamagna Renato Sisofo ospiti nella rubrica settimanale Correre per Sport di TV6 condotta da Alberico Di Cecco al link https://www.youtube.com/watch?v=qGPQ7UnxDj0