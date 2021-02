VILLAMAGNA, PROVA A SVALIGIARE AUTOLAVAGGIO MA IL PADRE LO RICONOSCE: DENUNCIATO

VILLAMAGNA – Prova a svaligiare un autolavaggio di Villamagna ma viene incastrato in caserma grazie al racconto del padre e denunciato alla procura della Repubblica di Chieti.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, si tratta di un 36enne residente in provincia di Pescara. Il fatto è avvenuto nel mese di settembre. L’uomo, in compagnia di un complice, è arrivato all’autolavaggio con l’obiettivo di scardinare la cassetta cambiamonete. Non riuscendo a raggiungere l’obiettivo, si allontanano immediatamente, ma il giorno dopo, il titolare dell’autolavaggio si presenta in caserma e denuncia l’episodio.

Le indagini dei carabinieri del maggiore Massimo Capobianco scattano e, grazie alle immagini catturate dalle telecamere, si riesce a rintracciare l’auto tramite la targa. In particolare, il veicolo risulta intestato a un 58enne della provincia di Pescara che viene convocato in caserma e, el momento in cui gli investigatori gli mostrano le immagini del raid, l’uomo riconosce il figlio. Adesso il 36enne dovrà rispondere anche di concorso in tentato furto aggravato e danneggiamento.

