VILLANOVA: CAMION CHE TRASPORTAVA BANCALI ESCE DI STRADA, ESTRATTO VIVO DA VIGILI FUOCO CONDUCENTE

PESSCARA – Questa mattina due squadre dei Vigili del Fuoco di Pescara sono intervenuti a Villanova di Cepagatti per incidente stradale: un mezzo pesante che trasportava bancali in legno in transito sull’autostrada tra gli svincoli della A25 E A14 è uscito di strada finendo nella scarpata sottostante.

Le squadre giunte sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area ed estrarre il conducente dalla cabina per consegnarlo al personale del 118 intervenuto con l’elicottero.

Sul posto sono intervenuti il personale tecnico della società Autostradale e la Polizia Autostradale.