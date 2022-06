VILLANOVA DI CEPAGATTI: INCENDIO IN OFFICINA LAVORAZIONE METALLI

PESCARA – Alle ore 10.50 circa due squadre dei vigili del fuoco di Pescara sono intervenute in via Palermo a Villanova di Cepagatti per incendio officina di lavorazione metalli.

Le squadre arrivate sul posto hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area interessata.

All’interno dell’officina non vi era nessuno al momento in cui si sono scaturite le fiamme, sul posto è intervenuto anche il Funzionario di servizio dei Vigili del Fuoco una pattuglia dei Carabinieri e la Polizia Locale di Cepagatti.