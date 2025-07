VILLETTA BARREA: 57ENNE ORIGINARIO DI ROMA MUORE DURANTE PARTITA A PALLONE

VILLETTA BARREA – Tragedia a Villetta Barrea, nel parco nazionale d’Abruzzo, un 57enne originario di Roma è morto per un attacco cardiaco mentre stava facendo una partitella a pallone, dopo il pranzo, con amici e parenti.

A soccorrerlo sono stati i presenti fino all’arrivo sul posto di un elicottero del 118 dell’Aquila. Inutili i tempestivi tentativi di rianimarlo.

I medici del 118 hanno accertato la morte per cause naturali, Sul posto per gli accertamenti di rito sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, comandanti dal capitano, Giuseppe Testa.