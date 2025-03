VILLETTA BARREA: AL VIA IL MASTER IN MANAGEMENT DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE

VILLETTA BARREA – A metà del percorso di studi arrivano a Villetta Barrea (L’Aquila) gli allievi dell’Executive Master in Management dei Parchi e delle Aree Protette. Provengono da 11 diverse regioni italiane e dal Belgio per il “Cantiere di destinazione” che permetterà loro di conoscere la realtà del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Venerdì pomeriggio incontreranno il Direttore del Parco Luciano Sammarone che presenterà “Il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, più di 100 anni di storia, conservazione fruizione, tra buone pratiche e criticità”.

A seguire si confronteranno con il tutor Filippo Di Donato, per indirizzare il Project work finale e con Mario Vaccarella, responsabile scientifico del CAI. Sabato effettueranno una escursione per conoscere i delicati e complessi aspetti conservazionistici e gestionali di uno degli ambienti più pregiati del Parco, guidati dal responsabile del Servizio scientifico del PNALM Carmelo Gentile e da Guardiaparco.

Al loro arrivo presso il Centro di Educazione del Parco di Villetta Barrea saranno accolti dalla sindaca Giuseppina Colantoni affiancata dai colleghi Franco Di Benedetto, Giuseppe Rossi e Antonio Di Santo, rispettivamente sindaci di Barrea, Civitella Alfedena e Opi, tre paesi situati a pochi chilometri l’uno dall’altro la cui eccellenza turistico-ambientale è certificata dalla Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

Il Master, che è alla sua seconda edizione, è indirizzato a persone con esperienza lavorativa, interessate ad aggiornare, integrare e sviluppare competenze e strumenti per svolgere al meglio il proprio ruolo. Si articola in 96 ore di docenza (online con 2 weekend in presenza); 12 ore di Cantiere di destinazione presso il Parco Nazionale Lazio Abruzzo Molise e un Project work conclusivo. L’organizzazione è di Touring Club Italiano, Club Alpino Italiano e Fondazione Campus, con il patrocinio dell’Arma dei Carabinieri, di Federparchi e del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.