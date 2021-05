VILLETTA BARREA, BASTONATE AL GIARDINIERE RUMOROSO

VILLETTA BARREA – Lite per il fastidioso rumore di un tagliaerba degenera in aggressione, con tanto di bastonate.

La vicenda è avvenuta a Villetta Barrea (L’Aquila) mercoledì pomeriggio.

Vittima dell’aggressione, racconta Il Centro, un 70enne del posto che stava curando il giardino di una casa. L’altro, un 60enne anche lui del posto, stava riposando in casa e infastidito dal rumore del tagliaerba è sceso in strada inveendo contro il giardiniere. Quest’ultimo, per nulla intimorito, gli avrebbe risposto per le rime.

La lite è degenerata e dalle parole sono arrivati i fatti e così l’uomo si sarebbe scagliato contro il giardiniere colpendolo più volte con un bastone.

Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 con il personale che dopo i primi soccorsi ha deciso di trasportare il malcapitato al pronto soccorso dell’ospedale di Castel di Sangro per accertamenti radiologici. Dopo i vari controlli i medici hanno diagnosticato ferite e traumi guaribili in 20 giorni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro che hanno provveduto ai rilievi e ora si tenta di accertare le responsabilità. Anche se, per continuare a indagare, è necessario che il giardiniere presenti regolare querela nei confronti del suo presunto aggressore.