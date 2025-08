VILLETTA BARREA: CACIO, LANA, ERBE E ALTRO, AL MUSEO DELLA TRANSUMANZA FITTO PROGRAMMA LABORATORI

L’AQUILA – Il Museo della transumanza di Villetta Barrea, in provincia dell’Aquila, offre dal 12 al 24 agosto, un ricco programma di laboratori su “Arti, Mestieri, Buone Pratiche Sociali e di Sostenibilità Ambientale”.

A cura di Roberta Viggiani, attraverso il gioco, il racconto, il canto, la “messa in scena” si lavorerà su tecniche artigianali e manuali per far conoscere, tra l’altro, le arti e le storie dei luoghi con gruppi di partecipanti a cui dedicarci con cura. Le esperienze proposte spaziano dalla lavorazione del formaggio alle tecniche di trasformazione della lana, dall’uso delle erbe per l’estrazione dei pigmenti o la saponificazione alla costruzione di giochi/oggetti con materiale naturale e di riuso e tanto altro.

Negli stessi giorni e orari si potrà visitare il Museo della Transumanza per conoscere la storia e le peculiarità del territorio, a cura della direttrice Mariapia Graziani.

Info e prenotazioni per i laboratori (preferibilmente whatsapp), 333.4722342, per le visite al museo 340.3174515.

CALENDARIO

08/08 – H 10.30 VIAGGIO DI UN FILO DI LANA: la filiera della lana + laboratorio di costruzione di piccoli manufatti in feltro (per grandi e piccoli)

09/08 – H 18.00 FACCIAMO IL SAPONE: produzione di piccole saponette (con metodo semplificato) con olio d’oliva, semi e fiori… (per grandi e piccoli)

10/08 – H 18.00 DIVENTO UN CASARO: esperienza di caseificazione e produzione di piccole forme di cacio e fiocchi di ricotta (per grandi e piccoli)

12/08 e 20/08 H 18.00 – DIVENTO UN CASARO: esperienza di caseificazione e produzione di piccole forme di cacio e fiocchi di ricotta

13/08 e 21/08 H 18.00 – VIAGGIO DI UN FILO DI LANA: la filiera della lana + laboratorio di costruzione di piccoli manufatti in feltro

14/08 e 22/08 H 18.00 – COLORI DALLA NATURA: estraiamo i pigmenti da piante e fiori per tingere o disegnare

16/08 e 23/08 H 18.00 – FACCIAMO IL SAPONE: produzione di piccole saponette (con metodo semplificato) con olio d’oliva, semi e fiori…

17/08 e 24/08 H 18.00 – BAMBOLE ARTIGIANALI: con materiale naturale e di riuso

18/08 H 18.00 – CARTA PIANTABILE: produzione di piccoli fogli di carta “piantabile” “conditi” con fiori e semi e realizzazione di colorati taccuini

19/08 H 18.00 – LABORATORI di AGROECOLOGIA e OFFICINA del GIOCATTOLO: “teste fiorite”, “bombe di semi”, ” terrari in barattolo”, “teatrini delle ombre”