VILLETTA BARREA: “IO SONO ABRUZZO”, LO SPETTACOLO DI PERROTTA PER LA RASSEGNA “UN’ESTATE INSIEME”

L’AQUILA – “Un’estate insieme”: questo è l’invito e nel contempo il nome della ricca rassegna estiva, edizione 2021, di Villetta Barrea (L’Aquila), che ospita anche lo spettacolo “Io Sono Abruzzo” con l’attore Federico Perrotta che da sempre – si legge in una nota – ama parlare della sua regione e tornerà a farlo davanti al pubblico di uno dei Borghi autentici d’Italia nell’amato Abruzzo domenica 22 agosto alle ore 21.30 in piazza Fratelli Virgilio. La serata dai toni “abruzzesi” è resa possibile grazie al patrocinio del Comune di Villetta Barrea ed è a cura del Comitato Feste Patronali.

L’artista – prosegue la nota – fiero delle proprie origini per l’occasione, racconterà in chiave comica le vicende dei grandi d’Abruzzo che hanno lasciato la terra natia senza mai dimenticarla ed infatti “Io sono Abruzzo” firmato Uao Spettacoli, scaturisce proprio dalla necessità di comprendere chi è davvero ‘l’abruzzese’: “Questo spettacolo nasce da dove nasce l’Abruzzo, da dove sono nato io, – spiega Perrotta nel sottolineare che il suo più grande orgoglio è vedere artisti che partiti da questa terra non hanno mai dimenticato la loro origine – quando sei figlio di una regione così variegata e così complicata, particolare ed unica come la nostra, a tal punto da pensare che tutta la regione sia un grande paesello, ti porti dietro una grande emozione”.

IL RESTO DELLA NOTA

Proprio sull’onda di questa emozione è nata la voglia di scrivere con Piero Di Blasio, autore e regista di questo spettacolo ed anche lui abruzzese, “perché – come prosegue Federico – dovunque nel mondo c’è qualcuno che ho incontrato e che in qualche modo mi ha ricordato la mia regione”. Alla domanda: perché il titolo dello spettacolo è “Io sono Abruzzo” e non “Io sono abruzzese”? Perrotta risponde: “perché quando nasci in un posto così unico e speciale, non sei derivazione di quel posto ma sei quel posto ed io mi sento come ogni abruzzese parte della mia regione nell’animo, ed è una cosa che non potrò mai cancellare”.

In un’ora e mezza piena di risate ed emozioni, Federico Perrotta ripercorrerà l’arte che ha pervaso l’Abruzzo e che è stata tramandata da famosi ed apprezzati artisti del mondo, per esempio la voce di Dean Martin, il ritmo di Michael Bublé. Da Ennio Flaiano attinge l’ironia, da Bruno Vespa i nei e da Rocco Siffredi…l’amore per il cinema! E poi si va oltre da Madonna a Gabriele D’Annunzio, da Henry Mancini con la sua pantera rosa a Rocky Marciano, tante qualità artistiche in un’unica realtà poi trasformata in spettacolo “Io sono Abruzzo”, appunto, che gode anche di musica dal vivo, infatti al pianoforte ci sarà il Maestro Danilo Ciminiello.

Si ricorda che la serata sarà organizzata nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, pertanto è richiesto il green pass. Lo spettacolo è completamente gratuito.

Per informazioni generali è possibile contattare la Proloco al numero: 0864.89333