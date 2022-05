VIMINALE: SPECIALE AMMINISTRATIVE E REFERENDUM 12 GIUGNO

ROMA – È online sul sito del Viminale (www.interno.gov.it) lo speciale elezioni 2022 con tutte le informazioni utili in merito alla tornata elettorale del prossimo 12 giugno.

Quella domenica si voterà per le elezioni amministrative in circa mille comuni che interesseranno quasi 9 milioni di elettori. Contemporaneamente, si vota in tutto il Paese per cinque quesiti referendari.

Nello speciale sono disponibili i quesiti e i colori delle schede per i referendum abrogativi, le faq anche sulla prossima consultazione amministrativa, redatte dalla direzione centrale per i Servizi elettorali del dipartimento per gli Affari interni e territoriali, le circolari e l’elenco dei comuni al voto.

Dallo speciale è possibile accedere al sito Eligendo – il sito dei Servizi elettorali (https://elezioni.interno.gov.it/).

In occasione delle prossime consultazioni elettorali, il ministero dell’Interno aprirà, come di consuetudine, la sala stampa dalle ore 18 di domenica 12 giugno.