VINI: PRODUTTORI MONTEPULCIANO TERRE DEI VESTINI INCONTRANO LE LANGHE

PESCARA – Domenica 13 Febbraio nelle suggestive sale espositive dell’Imago Museum di Pescara andrà in scena “Radici Vestine – Innesti di Cultura e Territorio” il primo evento ufficiale dell’Associazione dei Produttori di Montepulciano d’Abruzzo Terre dei Vestini, giovane realtà aggregativa del mondo enologico abruzzese nata per sostenere il futuro riconoscimento di una nuova DOCG regionale che andrà a tutelare e promuovere il Montepulciano D’Abruzzo di uno dei territori più iconici e vocati ai prodotti agroalimentari di altissima qualità non solo della nostra regione, ma in generale del panorama nazionale.

Un evento di notevole spessore culturale non solo per la scelta della location ma anche la caratterizzazione di conoscenza e di confronto, quasi di gemellaggio, che la l’associazione di produttori presieduta da Enrico Marramiero, ha voluto imprimere alla manifestazione con l’invito a una nutrita rappresentanza di colleghi produttori delle Langhe, territorio che – anche grazie al riconoscimento come Patrimonio Unesco – rappresenta un eccellenza internazionale nel mondo del vino e quindi un punto di riferimento ed esempio da seguire per nuove realtà aggregative come quella vestina.

L’evento si aprirà domenica 13 alle ore 10.30 con un convegno sul “La Vocazione Vitinicola del Territorio dei Vestini”: dopo i saluti istituzionali del Presidente della Fondazione Pescarabruzzo Nicola Mattoscio, dell’Assessore Regionale all’Agricoltura Emanuele Imprudente e del Presidente del Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo Valentino Di Campli, ci saranno gli interventi dell’agronomo Fabio Pietrangeli, del produttore Francesco Paolo Valentini, del Presidente della Cantina Comunale di La Morra Matteo Ellena che porterà l’esempio delle Langhe. A concludere i lavori il Presidente dell’Associazione Terre dei Vestini Enrico Marramiero mentre la conduzione del convegno sarà affidata dal giornalista enogastromico Antonio Paolini.

“Domenica ci sarà il battesimo di questa nuova realtà associativa che mi onoro di presiedere” dice Enrico Marramiero che continua “e con tutti i 20 amici produttori pescaresi abbiamo voluto subito lanciare un forte messaggio di condivisione e allo stesso tempo di confronto, invitando i rappresentanti di un territorio come le Langhe che per noi rappresenta una vera e propria stella polare nel percorso di crescita non solo associativa ma anche di tutto il territorio vestino nel quale affondano le radici della culturali e storiche d’Abruzzo. A nome dell’associazione ringrazio il Presidente de La Morra Matteo Ellena e tutti i produttori piemontesi che hanno accolto con grande entusiasmo il nostro invito e che saranno presenti a Pescara domenica.”

Nel pomeriggio invece, sempre negli spazi dell’Imago Museu che ricordiamo per l’occasione ospitano la mostra dell’artista Joseph Beuys “Difesa della Natura | Facciamo Presto!”, un suggestivo momento dedicato a tutti gli appassionati di grandi vini rossi italiani con la degustazione di Montepulciano d’Abruzzo Terre dei Vestini e dei vini di ben quindici cantine delle Langhe che prenderanno parte alla degustazione.

Elenco della cantine vestine prevede la partecipazione di Azienda Marramiero, Cantine Bosco Nestore, Lampato, Tre Gemme, Chiarieri, Contesa Vini, Poderi Costantini Antonio, Marchesi de’ Cordano, Tenuta de Melis, Tenuta del Priore e Torre Raone. Mentre per le Langhe saranno presenti i produttori: Domenico Clerico, Michele Mascarello, Alberto Burzi, Giovanni Corino, Alberto Ballarin, Giuseppe Ellena, Gianni e Matteo Ramello, Osvaldo Viberti, Flavio Saglietti, San Biagio, Il Chiosso, la Bioca, Christian Boffa e Aurelio Settimo.

La degustazione si svolgerà su tre turni da 1h 30m circa con ingressi previsti alle 16.00 alle 17.30 e alle 19.00 è possibile prenotare gli ultimi biglietti disponibili su sito www.abruzzesperienziale.it