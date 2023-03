VINITALY: AL CONTEST PER ETICHETTE BEN SETTE PREMI OTTENUTI DA “SPAZIO DI PAOLO” DI SPOLTORE

PESCARA Conquista ben sette medaglie al 27/o ‘Vinitaly Design International Packaging Competition’ lo ‘Spazio Di Paolo’, boutique creativa specializzata in marketing e packaging per il Food&Beverage con sede a Spoltore (Pescara).

E’ qui che Mario Di Paolo, consacrato Designer of The Year ai ‘Pentawards’ 2021, da oltre vent’anni trasferisce estro, passione e gli esiti di una continua ricerca in etichette che hanno portato al suo studio, con un team specializzato in ‘wine&spirits’, oltre 200 premi a livello internazionale. Design, grafica, funzionalità, tecniche di stampa e posizionamento sul mercato hanno guidato la giuria di designer ed esperti (Paco Adin, Luca Fois, Papi Frigerio, Chiara Tomasi e Alessandra Corsi) a selezionare, nell’ambito del contest, le migliori etichette 2023, “dando prova di individuare ancora una volta nella creatività di Spazio Di Paolo l’eccellenza italiana di un packaging design che sa guidare” recita una nota della ‘factory’.

Le medaglie ottenute a Verona sono andate alle etichette realizzate per: Franciacorta Docg Brut Millesimato 2019 di Guido Berlucchi & C.; Vigneti delle Dolomiti Igt Pinot Grigio Rosato 2021 “Fildirose” di Nosio – Mezzacorona – Castel Firmian; Kakovostno Vino Zgp Goriska Brda Suho Rosé 2021 di Goldinar d.o.o. – Nebó winery; Trebbiano d’Abruzzo Doc 2021 “Laus vitae” di Citra Vini; Abruzzo Doc Pecorino 2022 “Prestige Vignaquadra” di Collefrisio; Amaro “Fuoridimè” di Brand Breeder; London Dry Gin “Robber” di #beredifferente di Rocco Michelli.

“I successi ottenuti negli anni hanno fatto sì che i nostri progetti siano diventati icone e fonte di ispirazione – commenta Mario Di Paolo, soddisfatto di essere alla guida di uno studio che fa incetta di premi – Spazio Di Paolo si conferma leader nel packaging design italiano. Grazie alla profonda conoscenza del mercato, ma anche del meccanismo tecnico, otteniamo soluzioni innovative. Ciò che sviluppo in termini di visioni, assemblaggi di materiali, linguaggi, lo traduco in tecniche che poi cambiano il mercato Wine&Spirits”. Cerimonia di premiazione del ‘Vinitaly Design International Packaging Competition’ nell’ambito del 55/o Vinitaly domenica 2 aprile