VINITALY DA RECORD, LOLLOBRIGIDA: “GRAZIE A IMPEGNO PRODUTTORI”

VERONA – “Vinitaly da record. Grazie all’impegno di migliaia di produttori agricoli e vinificatori italiani, che rappresentano le eccellenze del comparto e che hanno saputo fare di questa manifestazione, anche quest’anno, il più importante evento mondiale di settore”.

Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida: “Sono orgoglioso che il Governo guidato da Giorgia Meloni sia stato fortemente presente, contribuendo al dibattito sui temi più rilevanti, per tutelare, incentivare e promuovere il vino e in generale il Sistema Italia. Dal collega Orazio Schillaci, impegnato a garantire il vino dallo stigma di prodotto dannoso per la salute, ad Adolfo Urso, che lavora nella valorizzazione del segmento Industriale, e Daniela Santanchè per il mondo del turismo, fino ai vicepremier Matteo Salvini per la logistica e le infrastrutture e Antonio Tajani per l’export e la promozione internazionale. È stato importante il coinvolgimento delle forze dell’ordine nella riuscita dell’evento ed è stato proprio il ministro Guido Crosetto a presentarsi a Vinitaly, per la prima volta”.

“Il Presidente Meloni ha voluto personalmente garantire – sottolinea Lollobrigida – il supporto alle imprese, ai lavoratori, ma anche confermare la sua vicinanza ai giovani studenti degli Istituti agrari ed alberghieri. E la presenza di migliaia di buyers stranieri e di molti rappresentanti di governi esteri ha garantito un grande interesse sul piano internazionale per un evento senza uguali. Una manifestazione che può aprire la strada anche a nuovi mercati con il coinvolgimento degli imprenditori italiani”.

“Continueremo a lavorare per valorizzare in Italia e nel mondo, attraverso la promozione, finalizzata a presentare il Sistema Italia. È questo il vero punto di forza, all’interno del quale tutte le filiere possono trovare spazio di crescita. Seppure l’edizione di quest’anno ha segnato tanti record, lavoreremo fin da subito perché quella del prossimo anno la superi ampiamente”, conclude il ministro Lollobrigida.