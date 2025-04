VINITALY: D’AMARIO, “ENOTURISMO E’ UNA RISORSA, MA BISOGNA DARE TEMPO AD AZIENDE”

VERONA – “Alcune cantine hanno iniziato una sorta di microricettività, cominciando a solcare il cammino. Poi credo anche che l’enogastronomia sia un grande volano di attrazione sia per quanto riguarda il turismo che per la promozione territoriale e, rispetto a questo fenomeno, l’Abruzzo non ha niente da invidiare a nessun’altra regione. Non a caso, il Consorzio di Tutela dei Vini ha già realizzato un’app con la mappa delle cantine che fanno enoturismo e quindi anche ospitalità”.

Così il sottosegretario alla Presidenza con delega al Turismo della Regione Abruzzo, Daniele D’Amario, in visita quest’oggi, a Vinitaly, a Verona, allo Spazio Abruzzo, nel Padiglione 12, che ha rilanciato il tema dell’enoturismo.

“Tempo addietro abbiamo anche organizzato un tavolo con tutte le cantine che cominciano ad approcciarsi a questo specifico settore – ha aggiunto – Ovviamente, è un segmento che va strutturato, perché se è vero che c’è tanta voglia di fare esperienze in vigna o, in generale, in campagna, è altrettanto evidente che le cantine che vogliano fare enoturismo devono necessariamente organizzarsi anche per fare ospitalità”.

“Poi, è evidente che spesso non tutte le aziende vitivinicole sono attrezzate per fare enoturismo, anche perché occorrono specifiche professionalità. Però – ha concluso D’Amario, – ce ne sono alcune che si pongono già all’avanguardia in questo settore”.