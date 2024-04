VINITALY: D’ERAMO, “VINI D’ABRUZZO SEMPRE PIU’ APPREZZATI, IN ITALIA E ALL’ESTERO”

VERONA – “L’Abruzzo del vino piace sempre di più, in Italia e all’estero, e si afferma tra le zone maggiormente interessanti del panorama vitivinicolo nazionale”.

Lo ha detto il sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, l’aquilano Luigi D’Eramo, visitando oggi lo “Spazio Abruzzo” nell’ambito della 56esima edizione del Vinitaly, in corso a Verona.

“Anche se il 2023 non è stato un anno facile per i produttori, questo resta il settore trainante dell’agroalimentare regionale, grazie a una qualità dei vini abruzzesi sempre più apprezzata. Come conferma l’aumento delle vendite di bottiglie nella grande distribuzione e la consistente crescita del fatturato dell’export. Un trend positivo che può senz’altro continuare nei prossimi anni – ha aggiunto il sottosegretario Masaf -, consolidando l’identità dei vini del territorio che in questi ultimi anni hanno già ottenuto riconoscimenti nel panorama italiano ed internazionale”.