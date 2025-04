VINITALY: IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI A “SPAZIO ABRUZZO”

VERONA – Tutto pronto per la 57esima edizione del Vinitaly, in programma a Verona da domani, domenica 6 aprile a mercoledì 9 aprile.

Di seguito il programma degli eventi allo ‘Spazio Abruzzo”.

Domenica 6 aprile: ore 11,30 – Presentazione progetto Rurabilandia a cura del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo; ore 14,30 – Presentazione della guida “Vini d’Abruzzo per bevitori curiosi’ e, a seguire, masterclass guidata da Franco Santini; ore 16,00 – Presentazione convegno “”ll Futuro dell’enoturismo”, organizzata da Fisar Rosa e alla presenza del presidente di MTV Italia, Violante Gardini Cinelli Colombini; ore 16,00 – Trabocco&Mixology.

Lunedì 7 aprile: ore 10,00 – Presentazione 63° Fiera Nazionale dell’Agricoltura a cura di Lanciano Fiera; ore 12,00 – Presentazione progetto “Valorizzazione della vitivinicoltura della Doc Villamagna”; ore 14,00 – Presentazione Daq Distretto AbruzzoOre 1500 Seminario “Scegliere il biologico per un vino buono, sano e competitivo” a cura di Legambiente; ore 16,00 – Trabocco&Mixology.

Martedì 8 aprile: ore 10,30 – Presentazione della Convention Nazionale Donne del Vino in Abruzzo; ore 12,00 – Masterclass “Cerasuolo d’Abruzzo, un assaggio del futuro” guidata da Filippo Bartolotta a cura del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo; ore 14,30 – Presentazione Progetto di filiera “La filiera del vino biologico di eccellenza” delle Regioni del Centro-sud Italia, a cura della CIA L’Aquila-Teramo; ore 16,00 – Trabocco&Mixology; ore 17,00 – Presentazione progetto “Vini d’Abruzzo by the glass”, a cura del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo.

Il Servizio Relazione Esterne e Comunicazione della Giunta regionale effettuerà dirette streaming, servizi giornalistici e approfondimenti sulla fiera internazionale dedicata al vino.