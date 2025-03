VINITALY: LA FATTORIA SOCIALE RURABILANDIA PRESENTE CON IL VINO PRODOTTO IN AZIENDA

ATRI – La fattoria sociale didattica Rurabilandia, della Asp 2 di Teramo, con il vino prodotto in azienda, sarà al Vinitaly.

Questa mattina, nella sala Corradino d’Ascanio del Palazzo della Regione Abruzzo, a Pescara, i rappresentanti della struttura con alcuni ragazzi che frequentano il centro diurno, sono stati presenti all’incontro con il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente e il presidente del Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo Alessandro Nicodemi i quali hanno voluto la partecipazione di Rurabilandia a questa importante vetrina in Italia.

Nello specifico il 6 aprile, alle ore 11,30, nell’ambito del Vinitaly ci sarà la presentazione del progetto Rurabilandia a cura del consorzio Tutela Vini d’Abruzzo.

“Per i nostri ragazzi e per la nostra realtà – dichiara in una nota la presidente della ASP, Giulia Palestini – partecipare al Vinitaly è una grande opportunità. Siamo profondamenti riconoscenti al presidente Nicodemi e all’assessore Imprudente per aver voluto che anche il nostro vino fosse presente a Verona nell’ambito del Vinitaly. Parteciperemo con il solito entusiasmo che caratterizza i nostri ragazzi, i quali hanno molto a cuore ciò che fanno e amano mostrarlo con orgoglio al mondo”.