VERONA – Lo spazio dedicato al Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo in fiera ha visto un susseguirsi di incontri importanti con un ottimo riscontro da parte del pubblico: oggi anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato il padiglione Abruzzo per brindare al riconoscimento ottenuto dal Consorzio come Regione Enoica dell’Anno da parte di Wine Enthusiast.

L’Abruzzo del vino piace sempre di più e si attesta tra le zone più interessanti in un’ottica di prospettive future.

Oltre alla premier, anche i ministri all’Agricoltura e Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, e alle Riforme istituzionali Elisabetta Alberti Casellati, hanno visitato oggi pomeriggio lo “spazio Abruzzo”.

Il Meloni è stata accompagnata durante la visita dal presidente della Regione Marco Marsilio, dal vice presidente delegato all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, e dal presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, Alessandro Nicodemi.

Il premier ha sorseggiato un bicchiere di Montepulciano d’Abruzzo, nell’area dell’Enoteca regionale, servita dai sommelier dell’Associazione Ais Abruzzo.

Il presidente Marsilio ha illustrato le qualità del vino abruzzese, che continua a conquistare fette di mercato estero importante: “Il vino prodotto nella nostra regione è sempre più apprezzato. Registriamo una fase di crescita e sono convinto che c’è ancora un potenziale che dobbiamo liberare. Ringrazio quindi tutti gli imprenditori, gli operatori del settore e i produttori vitivinicoli che stanno facendo un grande sforzo per mettere insieme tutte le forze per il riordino delle denominazioni”.

“Dal prossimo anno – ha annunciato Marsilio – ci sarà anche la ‘Doc Casauria’ che farà l’esordio nella prossima vendemmia: il vino abruzzese si presenterà così ancora più forte e capace di conquistare nuovi mercati. Noi sosterremo il comparto enologico regionale con forza e determinazione”.

Al presidente Marsilio ha fatto eco il vice presidente con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, che ha sottolineato l’importanza del lavoro sinergico svolto in questi anni dalla Regione, dal Consorzio, dai produttori, per mettere l’Abruzzo e il suo Montepulciano al centro delle più importanti vetrine internazionali.

“Abbiamo promosso e continueremo a promuovere all’unisono – ha dettoImprudente – l’unicità delle eccellenze enologiche e la bellezza dei nostri territori, straordinari per biodiversità e per le buone pratiche di sviluppo sostenibile poste in essere. Il nostro Montepulciano e tutto il vino abruzzese stanno ottenendo risultati di grande prestigio grazie anche all’impulso di un ‘Modello Abruzzo’ che traina i prodotti di pregio, contribuendo a creare una comune identità e, nel contempo, valorizzando le loro straordinarie unicità”.

Il presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, Alessandro Nicodemi, ha mostrato al presidente Meloni anche la statuetta del “Wine Star Awards”, conquistata dall’Abruzzo a gennaio scorso: il premio è assegnato dalla prestigiosa rivista internazionale “Wine Enthusiast” alle realtà vitivinicole più interessanti del settore.

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha visitato gli stand dello spazio Abruzzo, intervenendo al convegno nel corso del quale è stato presentato il progetto “Abruzzo Sostenibile”. Al ministro Elisabetta Alberti Casellati sono state illustrate la peculiarità del Montepulciano d’Abruzzo.

La verticale storica di Pecorino d’Abruzzo, dal titolo “La forza nel tempo” e guidata dalla scrittrice e giornalista Adua Villa, è stata di sicuro uno dei momenti più “emozionanti” di oggi.

Gli ospiti – nazionali e internazionali – hanno potuto assaggiare una selezione di 9 vini – arrivando fino a etichette dell’annata 2000 -, che ha regalato loro un percorso di degustazione davvero unico.

“Con questa degustazione abbiamo voluto raccontare le diverse sfaccettature di quello che è diventato uno dei vini più importanti della nostra regione – ha spiegato Nicodemi – Già conoscevamo la piacevolezza di questo vino nella sua versione più fresca ma abbiamo potuto toccare con mano il grande potenziale evolutivo del Pecorino che, a distanza di oltre vent’anni, riesce ad impressionare i palati più esigenti”.

“La forza nel tempo per noi è data proprio dall’acidità e dalla freschezza che costituiscono una peculiarità del Pecorino e consentono a questi vini di invecchiare molto bene”, ha aggiunto Adua Villa.

Grande partecipazione anche a tutti gli altri eventi messi in calendario dal Consorzio nella giornata odierna: a partire dalla degustazione dedicata agli operatori provenienti da UK e dal Nord Europa.

Bene anche la masterclass sul Cerasuolo d’Abruzzo, durante l’evento targato FISAR in rosa: “Vino Emotivo: un viaggio alla ricerca delle emozioni, tra territorio, storia e cultura – Convegno sul Cerasuolo d’Abruzzo”.

Ma gli appuntamenti non finiscono qui e l’enologia regionale continuerà a raccontarsi al settore nelle ultime due giornate della maratona fieristica più attesa dell’anno.