VERONA – Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha visitato oggi pomeriggio al Vinitaly lo “Spazio-Abruzzo”, padiglione 12.

È stata accolta dal presidente Marco Marsilio e dal vice presidente Emanuele Imprudente. Presenti tra gli altri, all’incontro istituzionale, il presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, Alessandro Nicodemi, e il direttore generale della Regione Abruzzo Toni Sorgi.

Il presidente Marsilio si è soffermato sull’importanza del settore vitivinicolo abruzzese: “Il mercato è in crescita, i nostri vini sono apprezzati, siamo sulla strada giusta – ha sottolineato Marsilio – Il mondo enologico abruzzese ha scelto di investire sulla qualità, è un lavoro positivo, che sta portando buoni frutti. Nel mercato internazionale stanno emergendo alcuni vitigni prima poco conosciuti oppure non erano parte della tradizione abruzzese come i vini bianchi o le bollicine”.

“Oggi abbiamo un’ offerta più ampia, non possiamo solo puntare sul Montepulciano o il Trebbiano. Qui al Vinitaly abbiamo ad esempio la partecipazione di quasi cento cantine presenti con etichette importanti. Fino agli anni ’70 i vini abruzzesi erano poco presenti sul mercato, oggi è cambiata la cultura, c’è più comunicazione e attenzione e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.

Dopo la visita del presidente del Consiglio dei Ministri, allo Spazio-Abruzzo è intervenuto anche il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.