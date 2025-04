VINITALY: SUCCESSO PER IL CERASUOLO D’ABRUZZO. IMPRUDENTE, “ESPRIME NOSTRA IDENTITA'”

VERONA – Successo al Vinitaly di Verona per il “Cerasuolo d’Abruzzo” considerato il vino emergente dell’anno. Secondo i giudizi del mondo enologico nazionale il Cerasuolo d’Abruzzo piace sempre di più ai giovani e potrebbe, in poco tempo, conquistare nuove e importanti fette di mercato. Il successo del Cerasuolo d’Abruzzo è stato illustrato, questa mattina, nel corso della masterclass “Cerasuolo d’Abruzzo, un assaggio al futuro”, coordinata dal giornalista di settore Filippo Bartolotta.

Nel 2024, secondo i dati messi a disposizione dall’organismo regionale di controllo “Agroqualità”, le cantine abruzzesi hanno imbottigliato circa 9 milioni di bottiglie, gran parte commercializzate nei mercati esteri. Dati positivi anche per quanto riguarda la produzione: nella vendemmia 2024 sono stati prodotti oltre 116mila ettolitri di Cerasuolo d’Abruzzo, rispetto ai 95mila del 2023, circa il 22% in più rispetto all’anno precedente.

Se consideriamo che, il 2024 è stata una annata caratterizzata da una siccità prolungata che ha rallentato le produzioni di vino su scala regionale di circa il 30%, la percentuale è straordinaria. Il Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo ha avviato, inoltre, un progetto relativo alla caratterizzazione del colore del Cerasuolo d’Abruzzo volto alla tutela di una denominazione legata al territorio regionale ai fini della tutela e della valorizzazione del rosé prodotto nella nostra regione.

E’ soddisfatto il vicepresidente Emanuele Imprudente, ma precisa: “In Abruzzo non abbiamo il vino rosé, c’è il Cerasuolo d’Abruzzo, è il vino che contraddistingue l’identità della nostra regione – osserva Emanuele Imprudente -. E’ un vino che può aprire a nuove fette di mercato, è un segmento che aiuta a fare crescere il settore enologico abruzzese. In questo Vinitaly – osserva ancora Imprudente – insieme con il Consorzio tutela vini d’Abruzzo, abbiamo messo in campo una strategia che mira a esaltarne le qualità in quanto è un vino trasversale con il quale possiamo conquistare nuovi spazi nei mercati”. Buyer internazionali e visitatori hanno partecipato numerosi alla masterclass organizzata nello Spazio-Abruzzo.