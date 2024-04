VINITALY: VINI D’ABRUZZO, “GRANDE RICONOSCIMENTO PER LA NOSTRA REGIONE”

VERONA – I Vini d’Abruzzo brindano con le Istituzioni a Vinitaly.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto visita al nuovo stand consortile accolta dai vertici del Consorzio e dalle Istituzioni regionali, a partire dal presidente della Regione Marco Marsilio e dal vicepresidente e assessore all’Agricoltura Emanuele Imprudente.

“Il riconoscimento che questa regione sta riscuotendo per i suoi vini conferma che si stia facendo un percorso di crescita qualitativa e di valorizzazione di tutte le tipologie prodotte in questo territorio. L’Abruzzo del vino piace sempre di più e si attesta sicuramente tra le zone più interessanti in un’ottica di prospettive future”, si legge in una nota dell’Associazione Vini d’Abruzzo.

Oggi è stata la giornata del Cerasuolo d’Abruzzo Superiore DOC che ha avuto un suo momento di approfondimento e degustazione, vino rosa molto apprezzato in regione ma che si sta facendo strada anche in Italia e all’estero “L’AIRroir del Cerasuolo d’Abruzzo Superiore”.

Anche il progetto Trabocco ha attratto l’interesse di giornalisti e operatori incuriositi dal nuovo progetto e piacevolmente stupiti dal potenziale delle bollicine abruzzesi; Oltre alle degustazione al bancone dello stand anche gli ospiti hanno avuto la possibilità anche di seguire due masterclass, moderate dalla giornalista e sommelier Adua Villa: la prima “Spumante d’Abruzzo Trabocco, un simbolo per l’intera regione”, la seconda invece dal titolo “Spumante d’Abruzzo Trabocco Rosè, la forza dell’eleganza”.

È piaciuto anche il momento dedicato alla Mixology con cinque cocktails a base Trabocco Spumante creati in collaborazione con il Bartenders Group Italia e proposti a chiusura di giornata, dalle 17.

Appuntamento domani con il terzo giorno di fiera, evento che sta confermando e ribadendo l’importanza del vino abruzzese nel panorama enologico italiano.