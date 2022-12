“VINO ABRUZZESE, UNA M…”: TRAILER DELLE POLEMICHE DI CINEPANETTONE NON PIÙ VISIBILE SU NETFLIX

PESCARA – Il trailer del cinepanettone “Natale a tutti i costi” finito al centro delle polemiche per la battuta dell’attore romano Christian De Sica sul vino abruzzese non è più attualmente disponibile sulla piattaforma in streaming ma è ancora fruibile sul canale Youtube.

Sulla piattaforma di streaming compare il messaggio “Anteprima non disponibile” ma sul canale Youtube sempre di Netflix è ancora fruibile con la battuta relativa al vino abruzzese. Resta da chiarire se si tratti di un problema tecnico che rende non fruibile il trailer sulla piattaforma in streaming oppure se ci sia stata la decisione di rimuoverlo dopo le polemiche.

Lo spezzone finito sotto accusa, peraltro, è collocato proprio nell’apertura del trailer del film “Natale a tutti i costi”, a disposizione degli abbonati alla piattaforma dal prossimo 19 dicembre. Durante la cena, uno dei protagonisti (l’attore Claudio Colica), versa del vino nel bicchiere di De Sica, presentandolo al suo ospite come un prodotto di alta qualità. “Il tizio dell’enoteca mi ha detto che ha vinto ‘Bottiglia dell’anno’ in Abruzzo”, dice infatti con orgoglio. “Addirittura?”, replica l’attore romano. “Com’è? Com’è?”, incalza l’interlocutore, curioso di ottenere un giudizio dal suo ospite. “Mmm…’na merda”, sentenzia il personaggio interpretato da De Sica.

Una scena che ha scatenato le immediate reazioni del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e il presidente del Consorzio di Tutela Alessandro Nicodemi per quello che è stato da loro considerato come un’offesa all’intero comparto abruzzese.