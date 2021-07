VINO: NON SOLO CALICI DI STELLE A ORTONA, TANTI APPUNTAMENTI NELLE CANTINE MTV ABRUZZO

ORTONA – Iniziano due settimane importanti per l’enoturismo abruzzese: da venerdì infatti parte ufficialmente l’edizione 2021 di Calici di Stelle in Abruzzo con l’ormai consueto “sold out” per appuntamento di punta nel Castello Aragonese di Ortona con oltre 30 cantine associate al movimento che accoglieranno centinaia di enoturisti provenienti da tutta Italia per degustare i migliori vini abruzzesi.

Non solo quindi Calici di Stelle nel Castello Aragonese ma anche tanti eventi nelle cantine del Movimento tra cene e aperitivi in vigna e tante altre iniziative davvero interessanti.

Si parte il 30 luglio a Paglieta da Paolucci Vini che replicherà la serata anche la notte di San Lorenzo. Il 30 luglio anche Bossanova a Controguerra che ha in programma anche le date del 13 e 14 agosto.

Sabato 7 agosto appuntamento nel Castello di Monteodorisio con Tenute Oderisio, a Castiglione a Casauria da Tenuta Secolo IX e infine a Santa Maria Imbaro dall’azienda agricola La Vinarte.

Il 9 agosto la prima delle due serate di Contesa Vinia Collecorvino che replicherà anche la sera dopo con la cena in vigna.

Martedì 10 agosto, notte di San Lorenzo, tante cantine pronte ad accogliere con le già citate Paolucci e Contesa, ma anche Dora Sarchese ad Ortona, Buzzarone a Torrevecchia Teatina, Stefania Pepe a Torano Nuovo, Cantine Ruggieri ad Atri,Tenuta Ferrante a Lanciano e Cantina Martelli a Ripa Teatina che replicherà anche il 14 Agosto

Giovedì 12 agosto invece appuntamento sul terrazzo della Torre Vinaria di Cantina Frentana a Rocca San Giovanni.

A chiudere l’edizione 2021 venerdì 13 agosto serate in cantina a Giulianova da Faraone Vini e Spoltore da Podere della Torre.

“Un calendario ricchissimo, mai come quest’anno probabilmente, a testimonianza della continua crescita del settore enoturistico regionale di cui il Movimento Turismo del Vino è protagonista fin dagli anni novanta”, si legge in una nota del Movimento Turismo del Vino Abruzzo.

“L’Abruzzo in questo contesto è in primissima linea, non solo grazie a tante aziende che negli ultimi anni hanno fatto passi da gigante nel campo dell’accoglienza turistica, ma anche grazie alla visione e alla programmazione del vignaiolo Nicola D’Auria, non a caso presidente regionale e nazionale della storica associazione che raggruppa oltre 800 cantine in Italia dalla Valle d’Aosta alla Sicilia”.