VINO ROSE’ SELECTION L’AQUILA: DIPLOMI PARTECIPAZIONE A STUDENTI ALBERGHIERO DA VINCI

L’AQUILA – A seguito del Food&Rosè Selection del Concours Mondial de Bruxelles svoltosi nella a L’Aquila a giugno scorso, sono stati consegnati ai ragazzi dell’Istituto Alberghiero Leonardo Da Vinci, i diplomi di partecipazione, che per motivi legati alla pandemia non era stato possibile consegnare in precedenza.

Commenta l’ambasciatore in Italia di Concours Mondial de Bruxelles, Carlo Dugo, “Una grande emozione vedere questi giovanissimi ricevere un attestato di carattere internazionale che sicuramente li spronerà nel conseguire la piena professionalità nel proprio settore”.

La competizione internazionale di Food & rosè selection, organizzata dal Concours Mondial de Bruxelles, in collaborazione con la Regione Abruzzo, e il supporto delle Camere di commercio Gran Sasso d’Italia e Chieti-Pescara, che ha visto da venerdì a ieri sera in gara a L’Aquila 110 vini rosati, di cui 15 cerasuoli abruzzesi, valutati nell’eccellenza dell’abbinamento con il cibo. Una formula che rappresenta una prima mondiale , con otto categorie di piatti della tradizione culinaria abruzzese: aperitivo, pesce crudo, pesce cotto, salumi, carni cotte, cibi piccanti, formaggi e dessert”.

L’evento ha ospitato sul territorio aquilano 45 giudici enogastronomici, provenienti da 24 nazioni,

“Doveroso ringraziare la Preside dell’istituto Elisabetta Di Stefano, ed i suoi collaboratori, per aver supportato l’evento con gli studenti, ma altrettanto doveroso ringraziare l’Assessore all’agricoltura della regione Abruzzo Emanuele Imprudente, vero motore propulsivo, che con caparbietà si è prodigato nella possibilità di realizzazione della manifestazione”, aggiunge Dugo.