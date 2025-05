“VINORUM” AL VIA ALL’AQUILA: IMPRUDENTE, “VETRINA IDENTITARIA PER ECCELLENZE ABRUZZESI”

L’AQUILA – Ha preso il via oggi, nel cuore dell’Aquila, la prima edizione di VINORUM – Festival del Vino d’Abruzzo, che fino a domenica 18 maggio animerà Piazza Duomo e i cortili storici del centro con degustazioni, incontri e approfondimenti dedicati al mondo del vino e dell’enogastronomia regionale.

Protagoniste 41 cantine abruzzesi e 12 stand di prodotti tipici, per un percorso completo tra sapori, cultura e identità del territorio.

“VINORUM è molto più di una manifestazione: è un’occasione per raccontare la forza e la qualità del nostro patrimonio vitivinicolo, ma anche per ribadire quanto il vino rappresenti un motore economico e culturale per l’intero Abruzzo –dichiara in una nota il vicepresidente della Regione, Emanuele Imprudente – L’Aquila, che si prepara a diventare Capitale italiana della Cultura 2026, si conferma lo scenario ideale per valorizzare le nostre eccellenze”.

Grande attesa per la giornata di domani, sabato 17 maggio, quando oltre 100 donne saranno protagoniste di un appuntamento dedicato all’universo femminile del vino, grazie al convegno promosso dall’Associazione Nazionale “Le Donne del Vino”.

Un momento di confronto e riflessione che arricchisce ulteriormente il programma culturale della manifestazione.

L’iniziativa è promossa dal Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo e dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Abruzzo e il patrocinio del Comune dell’Aquila.

Il programma prevede attività distribuite tra Piazza Duomo e i cortili di palazzo Di Paola, Cipolloni-Cannella e Cappa-Cappelli, con eventi ogni giorno dalle 12 alle 24.