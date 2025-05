“VINORUM”, EVENTO ALL’AQUILA: IMPRUDENTE, “OLTRE 40 CANTINE CON EVENTI E DEGUSTAZIONI”

L’AQUILA- “Un grande evento che porterà la città dell’Aquila al centro dell’attenzione del mondo del vino nazionale. Durante le tre giornate, le degustazioni e le masterclass si uniranno al valore storico della città, con un approccio che ci avvicina all’Aquila Capitale della Cultura 2026. È un modo per accendere ancora una volta i riflettori sul mondo del vino abruzzese che ormai ha acclarato la sua capacità di incidere in termini di marketing sul territorio Abruzzo, ma anche in termini economici”. Lo ha detto il vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, presentando oggi, a L’Aquila, la prima edizione di VINORUM – Festival del Vino d’Abruzzo.

Dal 16 al 18 maggio, il cuore dell’Aquila si trasformerà in una vera e propria capitale enogastronomica. Un evento che vuole raccontare al grande pubblico l’anima autentica del territorio attraverso calici e tante attività collaterali.

In un contesto unico, tra Piazza Duomo e i chiostri del centro storico, appassionati e curiosi potranno vivere un’esperienza immersiva tra i sapori e i profumi dei migliori prodotti enogastronomici d’Abruzzo. L’iniziativa, supportata dal Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, dall’assessorato all’Agricoltura della Regione Abruzzo e dall’agenzia Blunel, con il patrocinio del Comune dell’Aquila, proporrà: degustazioni, tavole rotonde, masterclass con abbinamenti wine&food, incontri con i produttori, percorsi di approfondimenti storico culturali, streetfood e molto altro. Tutti i giorni dalle 12 alle 24 gli stand saranno aperti al pubblico e sarà possibile assaggiare ed acquistare le migliori eccellenze locali.

“VINORUM è una straordinaria vetrina per i nostri produttori e per il patrimonio vitivinicolo abruzzese. Un’occasione per mostrare quanto questo territorio sia in grado di esprimere qualità, identità e visione. Un evento in una città simbolo della resilienza abruzzese e che si prepara ad essere – nel 2026 – anche Capitale italiana della Cultura”, ha aggiunto Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio.

“Non potevamo che scegliere piazza Duomo, la piazza più bella d’Abruzzo, per ospitare il più grande evento sul vino della regione”, ha commentato Barbara Lunelli, di Blunel. “Per tre giorni andremo a creare un autentico salone del gusto, dedicato a chi ama il buon bere e il buon mangiare. Durante l’evento si potranno vivere esperienze gustative eccezionali, incontrare produttori, scoprire nuove etichette, ma anche fare tanta cultura sul vino”.

“L’anno scorso abbiamo scommesso su una grande manifestazione di vino e prodotti tipici nella nostra splendida Piazza Duomo”, ha aggiunto il vicesindaco dell’Aquila, Raffaele Daniele, “oggi grazie anche all’intervento della Regione Abruzzo cresciamo ancora di più e ci candidiamo ad essere un punto di riferimento nel settore.”

Ad animare Piazza Duomo oltre 40 aziende vinicole provenienti da tutta la Regione e 12 espositori di specialità alimentare (formaggi e salumi artigianali, arrosticini di pecora, caciocavallo impiccato, bruschette, stracotto di pecora, pallotte cacio e ova e pecorino fritto). Da venerdì a domenica oltre all’area espositiva in piazza Duomo, in programma un fitto calendario di degustazioni, talk e momenti di approfondimento, organizzati nei cortili di palazzo Di Paola, Cipolloni-Cannella e Cappa Cappelli, tutti lungo corso Vittorio Emanuele II.

Non solo degustazioni quindi: VINORUM intende raccontare il legame profondo tra vino, territorio e cultura, con appuntamenti che porteranno i visitatori alla scoperta di borghi, monumenti storici e location artistiche, aperti per l’occasione. Un invito a scoprire come il vino possa essere chiave di lettura della storia e dell’identità di un intero territorio.