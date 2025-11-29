VINTI 66MILA EURO TRA CARSOLI E LUCOLI NELL’AQUILANO GRAZIE AL 10ELOTTO

ROMA – Abruzzo in festa con il 10eLotto. Nel concorso di giovedì 27 novembre 2025, come riporta Agipronews, sono infatti state realizzate due vincite in provincia dell’Aquila per complessivi 66mila euro, così distribuiti: in via degli Alpini, a Carsoli, centrato un 9 ‘Oro’ da 50mila euro, mentre in via Piaggia, a Lucoli, un 4 ‘Doppio Oro’ vale 16mila euro.
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,5 miliardi da inizio anno.
