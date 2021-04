VIOLA COPRIFUOCO MA FA RICORSO, CANCELLATA MULTA AUTOMOBILISTA DI CELANO

CELANO – E’ stato sanzionato per aver violato il coprifuoco senza un valido motivo, ma ha presentato ricorso e la multa è stata cancellata.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, i fatti sono avvenuti a Sulmona. R.M., 54 anni, originario di Pacentro ma residente a Celano, viene fermato dai carabinieri a bordo della sua Alfa Romeo in via della Stazione centrale a Sulmona, all’1.50 del 28 febbraio scorso

Attraverso il suo legale di fiducia, l’avvocato Lucio Cotturone, decide quindi di presentare un ricorso contro “il verbale di contestazione per le violazioni delle misure di contenimento del Covid19 con conseguente sanzione amministrativa”, per il quale la prefettura dell’Aquila dispone l’archiviazione del verbale, anche se ancora non si conoscono le motivazioni.

“La norma di cui al Dpcm – si legge nel ricorso – è un divieto che incide in maniera netta ed indiscutibile sulla libertà personale, paragonabile a un obbligo di permanenza domiciliare che normalmente viene comminata quale pena per un illecito. Inoltre, l’articolo 13 della Carta Costituzionale dichiara inviolabile la libertà personale e che gli eventuali limiti ad essa sono sottoposti alla doppia garanzia della riserva di legge e dell’ordine motivato dell’autorità giudiziaria. L’intera legislazione emergenziale risulta completamente illecita sul piano formale”.