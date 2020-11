VIOLA LA NORMATIVA ANTICOVID PER SCASSINARE AUTOLAVAGGIO: ARRESTATO AD AVEZZANO

AVEZZANO – Si è spostato dal comune di residenza per scassinare l’apparecchiatura cambiamonete di un autolavaggio di Avezzano: è stato arrestato in flagranza di reato P.B., 42enne di Magliano dei Marsi, già conosciuto alle Forze dell’Ordine per precedenti di polizia specifici contro il patrimonio.

Nel transitare su Via XX Settembre, gli agenti della squadra volante di Avezzano hanno sorpreso l’uomo, proprio nel momento in cui tentava di scassinare la porta di ingresso del locale.

Alla vista della pattuglia, P.B. ha abbandonato immediatamente sul posto alcuni strumenti atti allo scasso dandosi alla fuga, scavalcando la recinzione dell’autolavaggio. Dopo un breve inseguimento, gli operanti, coadiuvati da una pattuglia della Radiomobile dei Carabinieri intervenuta in ausilio, sono riusciti a bloccare e immobilizzare l’uomo, che è stato sottoposto a una perquisizione che ha permesso di rinvenire altri strumenti atti all’effrazione.

P.B. è stato così arrestato e, su disposizione del Magistrato di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

All’uomo, inoltre, è stata contestata anche la violazione della normativa anticovid con l’applicazione della sanzione amministrativa di 400 euro.

