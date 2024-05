“VIOLA SOGNANTE, ROSSO VERMIGLIO”: SCUOLE PROTAGONISTE PER DUE GIORNI NEL CONVENTO DI CIVITARENTENGA

NAVELLI – Tutto pronto per la due giorni dedicata all’arte alla cultura e alla bellezza a Navelli. A lavorare per il connubio destinato a lasciare il segno sono gli studenti dell’Istituto del Liceo Artistico F. Muzi in collaborazione con il comune di Navelli.

L’iniziativa prevede anche la realizzazione di due murales nei giorni del 3 e 4 giugno da farsi sull’edificio polifunzionale di Civitaretenga, attualmente adibito ad asilo nido.

“Abbiamo messo in atto questo progetto”, ha detto il sindaco di Navelli, Paolo Federico, “perché crediamo nei giovani e nelle loro capacità di espressione. Il progetto è stato intitolato “Viola sognante, Rosso vermiglio”, in quanto ci siamo ispirati ai colori dello zafferano. Le attività sono iniziate da qualche tempo con oltre 30 bozzetti che sono stati realizzati dai ragazzi. Gli stessi, oltre a diventare dei bellissimi murales, andranno ad animare una mostra permanente sullo zafferano, ospitata presso palazzo Santucci, a Navelli”.

Il progetto “Viola sognante, Rosso vermiglio”, ispirato ai colori dello zafferano e finanziato dal Comune di Navelli, ha visto la partecipazione degli studenti della classe III A, affiancati da alcuni alunni delle classi IV A, III B e V B del Liceo Artistico F.Muzi, sotto la guida delle professoresse Patrizia Urbani e Serena Marcantonio e con la collaborazione della professoressa Luisa Capannolo.

Insieme realizzeranno un murale presso l’edificio polifunzionale di Civitaretenga, attualmente adibito ad asilo nido. La struttura destinata ai bambini del territorio è stato finanziato dopo la partecipazione ad un bando, “Comincio da zero” dell’Impresa Sociale Con i Bambini vinto dal comune di Navelli nel 2021.

“Con questa iniziativa -, ha concluso Paolo Federico – andiamo a dare un nuovo tocco di colore per una struttura che da tempo assolve ad una importante funzione per i genitori e i bambini del territorio”.