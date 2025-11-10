VIOLAZIONI LEGGI SUL COMMERCIO: COMUNE L’AQUILA AVVIA IL PAGAMENTO COATTIVO PER 300MILA EURO

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila ha approvato il pagamento coattivo delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle leggi sul commercio e altre contesazioni similari per quasi 300mila euro in riferimento all’anno 2021. Lo prevede una determina dirigenziale. Imminente la riscossione.

“Si decide di approvare e dare esecutività ai ruoli di cui sopra”, si legge nell’atto burocratico, “allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, relativi a sanzioni elevate nell’anno 2021 per violazioni alle leggi sul commercio e sulla Polizia Amministrativa, trasmessi ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, elaborati per la riscossione coattiva delle cifre dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, per euro 296.052,41. Somma comprensiva degli interessi e delle maggiorazioni di legge al lordo degli oneri di riscossione previsti dalla normativa vigente”.