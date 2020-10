VIOLENTA LITE E AGGRESSIONE, TRE MINORENNI DENUNCIATI A VASTO

PESCARA – Tre minorenni denunciati dalla Polizia per una violenta aggressione tra ragazzini nella Villa comunale di Vasto.

Il fatto risale allo scorso 20 settembre.

Ad avere la peggio era stato un ragazzo con meno di 14 anni, per un trauma a un occhio finito in ospedale dove è stato ricoverato per due giorni.

Gli agenti del Commissariato di Vasto hanno subito avviato le indagini e sono risaliti ai responsabili.

E’ stato così ricostruito che all’origine della violenta lite, partita da un gruppo di ragazzine, ci sarebbe uno sguardo di troppo.

Due, entrambe composte da giovanissimi, le comitive che si sono scontrate, tra schiaffi, pugni e calci.

I denunciati, due ragazze e un ragazzo, saranno chiamati a rispondere di lesioni personali, aggravate da futili motivi, in concorso tra loro, di fronte al Tribunale per i Minorenni di L’Aquila.

Prosegue l’attività investigativa finalizzata a identificare tutti i componenti del gruppo.

