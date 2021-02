VIOLENTATA DAI COMPAGNI DI CLASSE A 13 ANNI, GIOVANI CONDANNATI

AVEZZANO – Sono stati condannati dal tribunale per i minorenni a 3 anni di reclusione ciascuno per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazzina di 13 anni.

Si tratta di tre giovani, residenti tra Avezzano e alcuni paesi del circondario, che all’età di 14 e 15 anni – all’epoca dei fatti contestati – furono accusati di aver abusato della loro compagna di classe. Dei cinque imputati uno è stato assolto e uno ha ottenuto la messa alla prova.

Gli episodi, racconta Il Centro, risalgono all’estate 2011 e sono andati avanti fino a quella del 2013, ma si sarebbero intensificati in sei mesi, tutti nel 2013. Gli studenti, secondo l’accusa, hanno usato violenze fisiche e psicologiche nei confronti della 13enne. I cinque ragazzi (un sesto era stato dichiarato non imputabile) erano finiti sotto processo dopo la denuncia della loro compagna di classe. Gli stupri, stando alle accuse, erano avvenuti più volte durante gite in campagna nel corso dell’anno scolastico

