“VIOLENTATA PER ORE, E’ STATO UOMO CHE CONOSCO”, LA DENUCIA DI UNA RAGAZZA DI SULMONA

SULMONA – Violentata per sette ore da un conoscente. Lo denuncia di una giovane di Sulmona che sia ai medici che ai carabinieri ha raccontato le ore di terrore vissute. La ragazza, maggiorenne, è arrivata in ospedale accompagnata dal padre e ai sanitari del pronto soccorso ha detto di avere subito abusi per sette ore. . Dall’ospedale è partita la chiamata ai carabinieri che ha fatto scattare il codice rosa. “È stato un uomo che conosco molto bene che è venuto a trovarmi a casa e approfittando che in quel momento ero sola, mi ha violentato per tante ore senza che io potessi far nulla per difendermi”, avrebbe riferito la giovane anche ai carabinieri che sulla vicenda hanno immediatamente aperto un’indagine. (