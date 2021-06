CELANO – Tragico incidente sulla statale tra Celano a Paterno, frazione di Avezzano, in provincia dell’Aquila: a perdere la vita è stato Giosuè Carusi, il 19enne di Celano. La sua moto, una Ducati Monster, si è scontrata con una jeep, in un violentissimo scontro.

I sanitari del 118 hanno fatto di tutto per salvare il ragazzo. Hanno cercato di rianimarlo e stabilizzarlo sul posto per poi trasportarlo in elisoccorso all’ospedale dell’Aquila.