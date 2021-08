MALTEMPO ABRUZZO, VIOLENTI TEMPORALI NELL’AQUILANO: NEL CAPOLUOGO ALLAGATA ZONA STAZIONE

L’AQUILA – Dopo i disagi registrati ieri nel teramano a causa del maltempo, oggi forti temporali si sono abbattuti oggi, a più riprese, sull’Aquila e i comuni limitrofi, causando disagi in più punti , tra cui la zona situata a ridosso del piazzale della stazione, dove sono stati registrati allagamenti.

Un’atmosfera autunnale, più che da stagione estiva, ha caratterizzato le prime ore del pomeriggio con tuoni, fulmini e pioggia incessante.

Diverse le zone colpite dal maltempo, alcune allagate o interessate da problemi alla viabilità. Oltre ad alcuni centri abitati limitrofi al capoluogo, in città si sono scoperchiati i tombini in via Madonna di Pettino, via Amiternum, via Da Vinci, viale della Croce Rossa, via Beato Cesidio e Pile, nella zona della stazione. Allagato anche lo svincolo autostradale dell’Aquila Ovest.

Diversi, in ogni caso, gli interventi dei vigili del fuoco che, in zona stazione, hanno dovuto ricorrere alle pompe idrovore.

Solo nella giornata di ieri, la pioggia è caduta battente per ore in zona costiera: a Canzano sono stati registrati 14 mm di acqua, 20.2 a Scerne di Pineto; nella frazione Borgo Santa Maria, sempre a Pineto, una quercia è caduta investendo anche due auto. Maltempo anche per Roseto degli Abruzzi.

Secondo quanto riportato sul portale 3bmeteo.it, in miglioramento nella giornata di domani, pur con residua variabilità associata a qualche piovasco tra notte e mattino sulle coste e al pomeriggio nuovamente in Appennino (fenomeni comunque brevi e localizzati).

A seguire sole prevalente, a tratti un pò di variabilità sulle zone interne ma con al più isolati piovaschi. Netto calo termico per una domenica fresca anche di giorno; a seguire ripresa termica nelle massime, ma minime frizzanti, localmente sotto i 13-14°C sull’entroterra.