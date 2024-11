L’AQUILA – “In Abruzzo, nel 2023, il tasso di femminicidi è stato il più alto in Italia. Un dato drammatico che ci ricorda quanto sia fondamentale promuovere il rispetto, la gentilezza e il valore della vita. Come sindaco e come presidente Anci Abruzzo, mi impegno ad individuare nuove azioni volte alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza di genere. Oggi e ogni giorno, il nostro pensiero è per le donne, contro ogni forma di violenza”.

È il pensiero del sindaco dell’Aquila e presidente Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi.

“In Abruzzo – spiega Biondi – c’è un’emergenza femminicidi: con i cinque rilevati è la regione con il tasso più alto in Italia. Ce lo ha ricordato la presidente della Corte d’Appello dell’Aquila, Fabrizia Francabandera, rilevando che sono saliti significativamente anche i cosiddetti reati di genere, come i maltrattamenti in famiglia, le violenze sessuali e gli atti persecutori”.

“Come Anci Abruzzo – sottolinea – abbiamo il dovere di individuare nuove e più efficaci modalità di sensibilizzazione e di crescita civile delle nostre comunità, consapevoli che la lotta alla violenza di genere deve diventare un imperativo sociale e politico che vede in prima fila anche noi uomini. È mia intenzione proporre all’Anci Abruzzo una seria riflessione su questa tematica, coinvolgendo esperti, associazioni impegnate sul territorio e giovani professionisti della creatività e della comunicazione per disegnare insieme il percorso di progetti nuovi e originali aventi come contenuti ispiratori l’educazione al rispetto, alla gentilezza, ai valori familiari e sociali, al confronto, all’importanza del chiedere aiuto, all’importanza del dare aiuto”.

Secondo Biondi “la capacità, l’intelligenza, la professionalità, la serietà, la determinazione delle donne sindaco della nostra associazione, la loro spiccata sensibilità che conferisce alle loro azioni le sfumature di un umanesimo combattente, saranno il nostro memorandum quotidiano per fare in modo che questa giornata segni la rifioritura di un Abruzzo dei comuni nel nome delle donne e contro la violenza di genere”.