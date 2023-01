VIOLENZA CONTRO LE DONNE: INTERROGAZIONE M5S SU “C’E’ POSTA PER TE”

ROMA – Una interrogazione parlamentare alla Presidenza del Consiglio su “C’è posta per te”, il programma di Maria De Filippi su Canale 5, è stata annunciata da Stefania Ascari, deputata di M5s.

“Nella puntata della trasmissione televisiva “C’è Posta per te” di sabato 7 gennaio – spiega Ascari – è stata raccontata la storia di una relazione intrisa di maschilismo e violenza psicologica tra un uomo e una donna, Stefano e Valentina, sottovalutando i comportamenti molesti e vessatori avuti dal marito e presentandoli come frutto di una normale conflittualità di coppia. Anziché porre fine allo scenario di violenza, l’obiettivo della trasmissione, poi raggiunto, è stato quello di riunire la coppia in nome di un amore che supera le difficoltà”.

“Normalizzare e sottovalutare la violenza – prosegue Ascari – è di per sé un fatto pericoloso e grave. Diventa gravissimo quando è compiuto in diretta televisiva dinanzi a circa 5 milioni di telespettatori. Le notizie di cronaca parlano chiaro: nel 2022 sono state uccise 124 donne. Ogni tre giorni contiamo una vittima. I media e la televisione hanno la responsabilità di non promuovere esempi negativi e di avviare il cambiamento culturale necessario a sradicare gli stereotipi, i pregiudizi e la cultura del possesso. Se intendiamo contrastare seriamente la violenza maschile sulle donne, non c’è altra strada. Provvederò a depositare immediatamente un’interrogazione alla Presidenza del Consiglio”, conclude Ascari.