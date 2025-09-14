VIOLENZA CONTRO LE DONNE: PEZZOPANE, “ALTRI CASI SHOCK, TUTELARE GIOVANI VITTIME”

L’AQUILA – “Un altro terribile choc. Due nuovi vergognose vicende di violenza questa volta ai danni di due minorenni, ragazze appena adolescenti di Sulmona ed Avezzano”.

Così, in una nota, Stefania Pezzopane già parlamentare, attivista da sempre dei diritti delle donne e consigliera al Comune dell’Aquila riguardo ai due nuovi casi di violenza denunciati in Provincia dell’Aquila.

“Il mio primo pensiero appena appresa la notizia – aggiunge -, è andato a queste due ragazze, al loro dolore ed alla paura. Sono state colpite così profondamente, adolescenti coraggiose che hanno denunciato la violenza. Un abbraccio alle famiglie. Non siete sole. La mia totale solidarietà ed affetto. Due storie ignobili, una di esse contornata dallo schifo dell’uso intimidatorio e ricattatorio del web”.

“La violenza maschile contro le donne sembra non volersi fermare – osserva -, anzi trova forme sempre più infime con l’utilizzo di piattaforme, siti, gruppi fb e wa. Prima Mia moglie, poi phica. eu entrambe popolate da abruzzesi e poi le ultime sentenze che vittimizzano le donne colpite da violenza efferata. Tutte le battaglie fatte in questi anni ci hanno consentito di andare avanti con leggi nuove e di maggior tutela delle donne. Ma la sottocultura patriarcale e del possesso è ancora troppo diffusa. La donna ancora vista come oggetto di piacere e di possesso, senza rispetto per il suo consenso. Gravissimo che giovanissimi si dedichino a pratiche violente. Scuola e famiglia devono intervenire. Drammatico anche che le vittime siano ragazzine, adolescenti”.

“Apprezzo il coraggio di chi ha denunciato, ed abbraccio con affetto queste ragazze invitandole ad andare avanti. La magistratura e le forze dell’ordine operino con serietà. Per accertare ogni aspetto e per tutelare le ragazze colpite. Non sono sole. Dobbiamo dare loro tutto il nostro rispettoso ed amorevole sostegno. Nessun dorma”, conclude Pezzopane.