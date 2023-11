VIOLENZA CONTRO LE DONNE: SCARPE ROSSE ALL’EMICICLO E MOSTRA STUDENTI AQUILANI

L’AQUILA – Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Consiglio Regionale dell’Abruzzo presenta la terza edizione dell’evento “Io non ci passo sopra”, organizzato come ogni anno in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” che si celebra il 25 novembre.

Il Cug ha il compito di garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne e di vigilare contro ogni forma di discriminazione e di violenza, diretta e indiretta, nell’accesso al lavoro e nel trattamento e nelle condizioni di lavoro.

Le iniziative di quest’anno, volte a sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza di genere, partiranno oggi, venerdì 24 novembre alle ore 17.00, con l’esposizione di 300 scarpe rosse nel piazzale di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila.

L’installazione sarà visibile fino al 26 novembre e, inoltre, durante le due notti, il colonnato della sede del Consiglio si illuminerà di colore rosso in memoria di tutte le donne vittime di maltrattamenti e femminicidio.

Novità di questa edizione è il coinvolgimento delle scuole secondarie di primo grado dell’Aquila.

Gli studenti sono stati invitati a presentare degli elaborati che esprimessero, attraverso il disegno, il loro pensiero e le loro emozioni riguardo il tema dell’iniziativa.

Pertanto, insieme alle scarpe rosse, saranno esposti anche i disegni degli alunni delle Scuole “Dante Alighieri”, “G. Mazzini” e “Paganica” che hanno accolto l’iniziativa con interesse e consapevolezza.