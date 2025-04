VIOLENZA CONTRO SINDACALISTA A ORTONA: DI NARDO (SOCIETA’ AQUILA), “NESSUNA AGGRESSIONE”

ORTONA – “Nessuna aggressione, né fisica né verbale, solo un confronto acceso come se ne possono verificare a un tavolo sindacale”.

Lo afferma, in una nota, l’amministratore delegato della Società “Aquila”, Angelo Di Nardo, all’indomani delle dichiarazioni del segretario provinciale della Filcams Cgil dell’Aquila Andrea Frasca circa una asserita violenza a un sindacalista a Ortona (Chieti).

“Frasca – sottolinea ancora Di Nardo – si è presentato, non invitato, ad una riunione che riguardava ferie e permessi per i nostri dipendenti della provincia di Chieti, così come da richiesta formalizzata dalle Segreterie Provinciali di Chieti della Filcams Cgil – Fisascat Cisl e Uil Tucs. Anzitempo l’avvio dell’incontro il delegato aziendale che gestisce le relazioni sindacali ha fatto rilevare al signor Frasca, accompagnato dalla Rsa dell’Aquila, che non dovevano essere presenti all’incontro e quindi per pura cortesia potevano rimanere in sede ma senza prendere parte attiva all’incontro oppure attendere la conclusione dei lavori altrove. Di lì è nato un battibecco con parole provocatorie, da parte del sindacalista, circa la condizione di salute e la famiglia del delegato aziendale che replicava in maniera contrariata e con tono di voce alterato ma senza arrivare alle vie di fatto”.

“Dalla nostra sede il signor Frasca, e la Rsa dell’Aquila, si sono allontanati autonomamente e senza essere stati costretti a uscire da chicchessìa. Credo sia opportuno chiarire che tutti gli altri rappresentanti sindacali delle Segreterie Provinciali della Filcams Cgil – Fisascat Cisl e Uil Tucs sono rimasti al tavolo sottoscrivendo, al termine dell’incontro, il verbale di accordo aziendale sulle questioni oggetto della riunione. Se ci sono ragioni non sindacali alla base del comunicato inviato dalla Cgil è fatto che non conosciamo e non ci riguarda”.