VIOLENZA DI GENERE: A SAN BENEDETTO DEI MARSI “DONNE E SPORT”

SAN BENEDETTO DEI MARSI – Un’iniziativa a carattere sportivo e culturale che prevede una serie di eventi tra cui un concorso grafico letterario, un convegno, un corso di formazione e diverse attività sportive quali Calcio a 5 Women e tennis misto.

In occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne il Comitato Provinciale Csi L’Aquila, in collaborazione con la “Sport & Event” Asd (associazione affiliata al Csi – Centro Sportivo Italiano) organizza infatti la manifestazione “Donne & Sport”, con il patrocinio del Comune di San Benedetto dei Marsi (L’Aquila) e della Regione Abruzzo e con la partecipazione della Diocesi dei Marsi.

L’evento è stato presentato in conferenza stampa martedì 21 novembre 2023 alle ore 15 nello studio televisivo di Info Media News. Il convegno del 24 novembre, che si svolgerà alle ore 18 presso la sala consiliare del Comune di San Benedetto dei Marsi, nasce con l’esigenza di instaurare un dialogo contro la violenza sulle donne e ricordare i risultati che le donne, negli anni, sono riuscite a conseguire negli sport un tempo praticati esclusivamente da uomini.

Saranno presenti, l’assessore allo Sport e al bilancio Regione Abruzzo dottor Mario Quaglieri, il presidente provinciale Csi L’Aquila dottor Luca Tarquini, il vescovo dei Marsi monsignor Giovanni Massaro, il segretario regionale Siap Abruzzo – Polizia di Stato dottor Alberto Ravanetti, la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Fontamara dottoressa Maria Cristina Bonaldi, il sindaco del Comune di San Benedetto dei Marsi dottor Antonio Cerasani, l’assistente ecclesiastico Csi L’Aquila don Cristoforo Simula, il parroco di San Benedetto dei Marsi don Francesco Iulianella.

Interverranno, inoltre, la presidente Cad Scienze Motorie Discab Univaq professoressa Maria Giulia Vinciguerra, la campionessa Mondiale di Ciclismo Alessandra D’Ettorre, la campionessa Nazionale di Pallavolo Chiara Di Iulio, la responsabile e psicoterapeuta della Casa delle Donne nella Marsica, Centro antiviolenza e rifugio dottoressa Daniela Senese. Modera la giornalista Roberta Maiolini.

Nella giornata del 25 novembre si disputerà il Trofeo Donne & Sport di Calcio a 5 femminile che vedrà in campo una selezione di calcio a 5 San Benedetto women contro l’Asd Piobbico 90 del Comitato Csi Pesaro-Urbino, e il trofeo di tennis misto. Un insieme di eventi altamente coinvolgenti, per tutte le fasce d’età. Insieme per la lotta contro la violenza sulle donne.