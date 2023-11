VIOLENZA DI GENERE: CAMPAGNA “1522” PARTE ALL’AQUILA CON LA MINISTRA ROCCELLA

L’AQUILA – “Bisogna arrivare al maggior numero di donne possibili, perché sappiano di non essere sole e in caso di rischio di violenza abbiano a chi rivolgersi. Una tempestiva richiesta di aiuto in questi casi può essere decisiva, per questo è ottima l’iniziativa del Comune dell’Aquila di diffondere il numero anti-violenza e stalking 1522 sui mezzi del trasporto pubblico e di farlo in diversi periodi dell’anno”.

Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, partecipando all’Aquila al lancio della campagna promossa dall’assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con l’Ama e con il settore Trasporti, in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne in programma il 25 novembre.

“Il governo fin dal primo giorno si è attivato contro la piaga della violenza – ha affermato Roccella -. Abbiamo aumentato le risorse fino a livelli mai visti prima, abbiamo varato una legge per il rafforzamento delle misure di prevenzione, stiamo promuovendo campagne di sensibilizzazione nelle scuole e di diffusione del numero di pubblica utilità, ma è davvero importante che gli enti locali, per la loro vicinanza ai cittadini, si sentano coinvolti a pieno titolo nella sfida e mettano in campo iniziative come questa”.

Il sindaco Pierluigi Biondi, presente all’appuntamento, ha spiegato come il Comune dell’Aquila sia “in prima linea nel contrasto della violenza. Abbiamo voluto questa campagna perché il trasporto pubblico, per il carattere trasversale e universale della sua utenza, è particolarmente adatto allo scopo di arrivare a tutti. I dati ci dicono che in corrispondenza delle campagne di divulgazione del numero verde la frequenza delle chiamate si impenna, e ciò dimostra che di questo strumento c’è un grande bisogno. Abbiamo deciso di cadenzare questa iniziativa nei diversi periodi dell’anno perché purtroppo la violenza non si ferma il 25 novembre, e quindi è fondamentale che non si fermi neanche l’impegno delle istituzioni”.

“La campagna di diffusione del 1522 – ha spiegato l’assessore aquilano alle Pari Opportunità, Ersilia Lancia – fa parte di un ampio programma di interventi di prevenzione e contrasto della violenza che il Comune dell’Aquila porta avanti durante tutto l’anno. In sinergia con le strutture che operano sul campo, con le realtà territoriali e con le istituzioni a tutti i livelli, siamo vicini alle donne per contribuire alla prevenzione e contrasto della violenza e all’accoglienza delle vittime. Perché nessuna sia sola, e non soltanto il 25 novembre”.